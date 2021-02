Toujours là pour toi : retour sur la scène du viol de la jeune Tully

"C'était honnêtement chorégraphié comme une séquence de danse", a poursuivi Skovbye. "Attentionné, prévenant" Michael Taylor, qui joue le rôle du violeur Pat Richmond, a suivi les étapes "très spécifiques, détaillées" en même temps que Skovbye. Comme on le voit dans l'épisode, Pat attire Tully, qui est ivre, dans les bois isolés. Tully déclare se sentir pas très bien et Pat la tire au sol et commence à l'embrasser. Pat finit par grimper sur Tully. Elle lui demande de ralentir, mais il ignore ses demandes et se plaint qu'elle est censée être une "fille cool". Pour finir, alors que Tully supplie Pat de s'arrêter, il la tient par les poignets et la viole. Quand Pat a fini, il blâme Tully pour son propre viol et la laisse là, recroquevillée sur le sol de la forêt, pour aller boire plus de bière. Tully ne commence à comprendre son expérience traumatisante que lorsqu'elle voit Kate (ici Roan Curtis) de retour dans leur rue commune de Firefly Lane plus tard dans la nuit.