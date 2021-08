Est-il possible d’être dépendant·e au stress ?

La pandémie a révélé à quel point le stress peut être néfaste et débilitant. Si, comme de nombreuses personnes, j'ai apprécié de ralentir la cadence un moment avec le confinement, je ressens une grande anxiété pour ma santé au moins une fois par semaine. Lorsque je suis très stressée, je dors mal, j'ai du mal à me concentrer, je suis irritable et j'ai l'impression que chaque seconde de ma journée est un combat. Mais, en même temps, j'ai réalisé que le stress est mon moteur. Après 16 mois de cette pandémie, les stress normaux et quotidiens sont les bienvenus dans ma routine. Contrairement aux grosses angoisses comme la santé, la perte d'emploi et les incertitudes financières, les facteurs de stress "normaux" me rendent généralement plus productive. Je trouve un moyen de tenir le coup même si mon emploi du temps est très chargé. Récemment, j'ai remarqué qu'après avoir coché toutes les cases de ma longue liste de rendez-vous et de réunions en ville, je me sentais forte, productive et motivée. Tout cela à cause du stress.