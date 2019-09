10 Blumentöpfe, die fast schöner sind als ihr Inhalt

Zimmerpflanzen wie die Monstera oder der Gummibaum haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Hype erlebt. Kein Wunder, schließlich sorgen die großen grünen Blätter nicht nur für Dschungelfeeling in den eigenen vier Wänden, sondern verbessern nebenbei auch noch die Luft in unserer Wohnung. Inzwischen haben die hübschen Gewächse allerdings ernsthafte Konkurrenz bekommen - und zwar von den Behältnissen, in denen sie stecken.