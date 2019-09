Kann zu viel Selfcare schädlich sein?

Seit alle auf die Influencer schimpfen, wurde viel darüber geredet, wie lächerlich es ist, das Essen so lange perfekt in Szene zu setzen, bis es am Ende kalt ist. Immerhin muss man es dann ja auch noch hochladen und verhashtaggen. Ach, und wenn man schon mal gerade auf Instagram ist, kann man auch eben noch schauen, was die anderen so tun, liken und kommentieren, denn das bringt die beste Reaktionsquote auf den eigenen Post. Mit proklamierter Selfcare verhält es sich ähnlich, auch wenn man kaltes Badewasser einfacher wieder erhitzen kann als Essen.