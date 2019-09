Was sind eigentlich Ursachen einer solchen Panikattacke? Die Psychologen sehen sie beispielsweise in unbewältigten Konfliktsituationen und klassische Stresssituationen. „Sie können jahrelang auf großen Bühnen stehen oder vor Publikum reden, bis ihnen die Psyche plötzlich und unerwartet einen Streich spielt. Kombiniert mit den aufkeimenden Gedanken des Versagens geraten sie auf einmal in einen Strudel, aus dem sie alleine nicht herausfinden“, betont Ankathrin Schmidt und weiß: „Auch Krisensituationen wieder Verlust eines geliebten Menschen, Trennung vom Partner oder finanzielle Sorgen sowie Mobbing hinterlassen tiefe Spuren in der Seele.“ Eine pauschale Aussage kann man auch bei diesem krankhaften Phänomen nicht treffen: „Ob und wann eine Panikattacke aufkommt, liegt immer an derjeweiligen mentalen sowie körperlichen Verfassung der Personen und muss mit dem aktuellen Geschehen nicht im Zusammenhang stehen“, weiß die psychologische Beraterin.