Nachdem ich erst einmal über die anfängliche Hürde hinweg war, dass ich so beschämend außer Form war, fing ich wundersamerweise an, das Training wirklich zu lieben. Ich fand, dass ich mich durch das Einhalten einer bestimmten Routine und durch die tägliche Herausforderung, die ich mir selbst stellte, mit mir selbst wohler fühlte. Wenn ich auf dem Ellipsentrainer dahintuckerte und die Pfunde nur so schmolzen, sonnte ich mich in dem glorreichen Gefühl, etwas geschafft zu haben, das ich mir nie zugetraut hatte. Ich genoss das Gefühl, dass ich endlich etwas in meinem Leben gefunden hatte, auf das ich stolz sein konnte. Durch das Training habe ich mich immer stark gefühlt und es hat mich nicht einmal im Stich gelassen. Immer, wenn ich deprimiert oder gestresst war, ging ich auf der verzweifelten Suche nach einem Endorphinstoß und einer frischen Portion Selbstrespekt ins Fitnessstudio. Und ich fühlte mich dadurch besser. Jedes Mal. Das war wie Zauberei. In weniger als einem Jahr verlor ich 27 Kilo.