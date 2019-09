Wie du damit umgehen kannst, wenn alle ihre Probleme auf dir abladen

Es sei außerdem wichtig, die Situation nicht bis zur Eskalation kommen zu lassen. Lass es nicht so weit kommen, dass du jeden Kontakt abbrichst, weil du denkst, dass du mit niemandem reden kannst. „Durch Kommunikation gibst du anderen die Möglichkeit, zu verstehen, was in dir vorgeht. Und vielleicht können sie dich ja unterstützen”, sagt sie. „Wenn du aufhörst, mit anderen zu kommunizieren, fühlen sie sich verletzt. respektlos behandelt oder sie machen sich Sorgen um dich. Dadurch kannst du mehr Probleme schaffen als wenn du offen zugibst, dass du gerade viel um die Ohren hast und deswegen nicht so viel Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen hast”.