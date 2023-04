„Good vibes only“ ist toxisch & wieso „bad vibes“ gut tun

Keine Frage: Optimismus und ermutigende Worte an sich selbst können sich auf das Leben in vielerlei Hinsicht positiv auswirken. Studien haben sogar erwiesen, dass es deiner allgemeinen Gesundheit guttun , Stress mindern und sogar einige Risiken des vorzeitigen Todes reduzieren kann. Die „good vibes only“-Kultur hingegen fördert etwas, was allen Beteiligten sogar eher schaden kann: toxische Positivität . Dr. Pamela Rutledge, Leiterin des kalifornischen Media Psychology Research Center, erklärt mir, toxische Positivität würde „eine künstliche Fassade erschaffen, die negative Emotionen verbirgt“. In anderen Worten: Jemandem „bad vibes“ vorzuwerfen, kann als Vorwand dienen, um sich vor schwierigen, aber wichtigen Gesprächen oder Gefühlen zu drücken.