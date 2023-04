Neulich stand ich nach der Arbeit im Supermarkt und überlegte, was ich zum Abendessen kochen sollte . Als ich mit einem leeren Korb in der Hand in die Tiefen der Regale voller Milchprodukte starrte, spürte ich nur noch Erschöpfung und die Unfähigkeit, mich für etwas zu entscheiden. Nach einem langen Tag, an dem ich unter großem Druck Entscheidungen treffen musste – über meine Garderobe , über den Weg zur Arbeit, über das Mittagessen, über die Aufgaben, an denen ich arbeiten musste, darüber, ob ich nach der Arbeit Zeit hatte, mich mit einem Freund auf einen Drink zu treffen, ob ich mein Auto jetzt oder morgen früh volltanken sollte – fühlte ich mich völlig überfordert und hatte absolut keine Kraft mehr, diese letzte Entscheidung für den Tag zu treffen. Und das ist nicht das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist – man nennt es Decision Fatigue, also so erschöpft sein vom Entscheidungen treffen, dass man einfach keine Entscheidungen mehr treffen kann. Es ist sehr real, und du hast es wahrscheinlich auch schon einmal erlebt.