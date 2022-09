Du hast keine Angst vor Versagen – du hast Angst vor Erfolg

— Wie wurde während deiner Jugend über Erfolg und erfolgreiche Menschen gesprochen?

— Hattest du das Gefühl, dass deine Eltern bzw. wichtige Erwachsene in deinem Leben erfolgreich waren?

— Was bedeutete Erfolg für dich, als du jünger warst?

— Wie wirkten die Menschen auf dich, die du für erfolgreich hieltest, als du jünger warst (zum Beispiel glücklich, traurig, gestresst, gemein, und so weiter)?

— Wie sieht/fühlt/hört sich Erfolg jetzt für dich an?

— Wenn du das alles erreichen würdest, was würde das für dein:e Leben/Freundschaften/Beziehungen/Job/etc. bedeuten?

— Welche Hindernisse stehen dir beim Erreichen deiner Ziele im Weg?

— Wer hat diese Hindernisse geschaffen?

— Inwiefern wird sich das Erreichen deiner Ziele positiv auf dein Leben auswirken?

— Inwiefern wird sich das Erreichen deiner Ziele negativ auf dein Leben auswirken? (Nimm dir etwas Zeit, um über diesen Aspekt nachzudenken: Wird er sich tatsächlich negativ auf dein Leben auswirken, oder ist das eine Geschichte, die du dir selbst erzählst? Inwiefern könnten diese Gedanken trügerisch sein? Kennst du Beispiele aus der Vergangenheit, in denen du so gedacht hast, aber die negativen Folgen nicht eingetreten sind?)