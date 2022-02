Ich habe versucht, in einem Monat einen Handstand zu erlernen

In vielerlei Hinsicht geht mir all das immer noch so. Ich bin zwar keine 14 Jahre mehr alt und versuche auch nicht mehr verzweifelt, mein Bäuchlein im grellvioletten Gymnastikanzug zu verstecken. Ich bin eine steuerzahlende Erwachsene mit einem Job und einer Therapeutin – und trotzdem wirkt der Handstand auf mich noch immer unerreichbar und mächtig. Handstände und Salti sind was für die Buffys , Lizzie McGuires und anderen Girlboss -Heldinnen der 2000er. Dabei sollte sich ein Handstand ja gar nicht so unmöglich anfühlen. Ich bin immerhin inzwischen jemand, die ihre Zehen berühren kann und sich beim Blick in den Spiegel relativ neutral fühlt. Ich mache heute zum Spaß Sport, habe einen ordentlichen Sport-BH und sehe ein, dass das Erlernen eines Handstands nicht wirklich etwas bedeuten, sich aber doch fantastisch anfühlen wird. Warum sollte ich es also nicht versuchen? Eine körperliche Neujahrs-Challenge , die nichts mit Körperform oder -gewicht zu tun hat, kann mir ja nicht schaden.