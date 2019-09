So verhält sich dein Sternzeichen, wenn du verknallt bist

Deine Handflächen fangen an zu schwitzen. Du wirst mitten in einer Konversation sprachlos. Du kannst an nichts andere mehr denken. Du bist verknallt, soviel ist klar. Aber wie dieses Gefühl der Verliebtheit sich anfühlt (und was du daraus machst), ist extrem persönlich. Wenn da doch bloß eine klare, astrologische Richtlinie wäre, die dir mehr darüber sagen könnte, was passiert, wenn dieses Gefühl dich überkommt.