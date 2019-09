Hol' dir deine Energie zurück! Mit 5 Tipps raus aus dem Winterschlaf

Winterzeit ist Fitnessstudio-Zeit. Bei Temperaturen unter Null gibt es schließlich weitaus schönere Vorstellungen, als beim Joggen über vereiste Straßen zu rutschen. Grundsätzlich wäre das aber doch die bessere Option. Bewegung an der frischen Luft regt nämlich nicht nur die Produktion der körpereigenen Glückshormone an, sondern bringt auch den Kreislauf in Schwung. Der Wintermüdigkeit sagen wir damit also wirksam den Kampf an. Mit dem richtigen Outfit ist Joggen bei Minusgraden außerdem längst kein Problem mehr.