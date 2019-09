Joggen bei Minusgraden? Mit diesen Basics kein Problem!

Die Kür an kalten Tagen ist es, genau die richtige Mischung zu finden. Das Outfit darf nicht zu dick sein, weil ihr beim Laufen ohnehin schnell aufwärmt, aber auch nicht zu dünn, damit ihr euch nicht erkältet – besonders dann, wenn es draußen sehr windig ist. Als Faustregel gilt, dass ihr beim Rausgehen leicht frösteln dürft. So geht ihr sicher, dass ihr anschließend nicht zu stark schwitzt oder sogar überhitzt. Am besten funktioniert das mit dem guten alten Zwiebelprinzip: Atmungsaktive Funktionswäsche, gefolgt von einem leichten Longsleeve, etwa mit einer Innenseite aus Fleece. Auch Laufleggins gibt es mit dünner Fütterung, die euch perfekt warmhält. Damit Nieren und Blase sich nicht verkühlen, könnt ihr zusätzlich eine Shorts darüber ziehen. Als dritte Schicht eignen sich Funktionsjacken, die euch vor Wind und Kälte schützen.