Wer viel reist und das auch über mehrere Zeitzonen hinweg, der weiß, wie anstrengend und kräftezehrend ein Jetlag sein kann. Gerade wenn man tagsüber fliegt, sollte man versuchen möglichst nicht zu schlafen, da der Biorhythmus durcheinander gerät. Wenn man tagsüber in einer anderen Zeitzone landet, sollte man sich danach möglichst im Tageslicht aufhalten, wach bleiben und am besten gar nicht erst in die Nähe eines Bettes kommen. Auch wenn es noch so schwer fällt, ihr bereut es später!