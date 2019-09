„Die anderen Kursteilnehmer haben mich anfangs unterschätzt – so wie Dicke eben immer in Sachen Sport unterschätzt werden – aber heute weiß jeder im Studio, dass ich mithalten kann.” Füllig und sportlich zugleich – das ist für Jana noch nie eine Widerspruch gewesen: Judo, Reiten, Handball. Schon als Kind hinderten die Kilos nicht. Heute bewegt sie sich immer wenn es geht mit dem Fahrrad, geht Walken und geht so oft wie möglich ihrer Leidenschaft nach: dem Yoga. „Ich würde mich nicht als fanatischer Yogi bezeichnen, aber in Kombination mit Achtsamkeit, Wertschätzung und Nachhaltigkeit ist Yoga eine große Bereicherung für mein Leben. Es ist zu meiner Philosophie des bewussten Alltags geworden.“Sie habe viele Muskeln dadurch bekommen und fühle sich grundsätzlich geerdeter. „Ich bin auch gelenkiger geworden und habe Kraft entwickelt. Es ist toll, dass ich mein Gewicht nun stemmen kann. Dass ich zum Beispiel einen Handstand an der Wand schaffe, das gibt mit innere Stärke und Selbstbewusstsein.” Mithilfe der indischen Lehre hat sie gelernt, ihren Körper zu schätzen. „In den letzten Jahren habe ich angefangen, mich zu akzeptieren. Wenn wir alle den gleichen Bauplan hätten, dann würde wir alle auch alle gleich aussehen. Ich wäre heute nicht an dem Punkt an dem ich bin, wenn ich nicht ich wäre.” Jana bloggt auf Plus-Size-By-Nature über ihr Leben – als Yogi, Model, Studentin. Ihr Körper ist auch ihr Kapital.