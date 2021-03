La star de TikTok Remi Bader partage cet avis : "Les marques de denim curvy doivent être plus conscientes de TOUTES les morphologies, sinon les tailles ne conviendront jamais à suffisamment de personnes". Elle dit avoir le problème inverse de celui de Germek : "Je remarque toujours que lorsque les marques fabriquent des jeans 'plus size' ou 'curvy', elles ajoutent du tissu supplémentaire au niveau de l'estomac, en supposant que toute personne plus ronde a un plus gros ventre", dit-elle. "Pour moi, qui ai de grosses fesses et de grosses cuisses, mais pas un aussi gros ventre, cela fait que beaucoup de jeans curvy ne me vont pas du tout." Pour lutter contre cela, Bader suggère de connaître vos mensurations, afin de pouvoir regarder les mesures fournies en ligne, plutôt que les tailles, et trouver celui qui convient à votre morphologie. "Il est plus important de connaître vos mensurations de taille et de hanches basses", explique Bader.