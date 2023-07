6 Plus-Size-Outfits für den Urlaub, die ins Handgepäck passen

Wohingegen manche nur abends in ein Kleid schlüpfen, mag ich sie am liebsten für casual Looks. Alles, was ich dazu brauche, sind bequeme Schuhe und leichte Shorts, damit meine Oberschenkel nicht so aneinander reiben (mehr dazu gleich), und schon ist mein Outfit Of The Day fertig. Lockere Kleider sind perfekt für die mediterrane Luftfeuchtigkeit geeignet und sehen immer lässig aus. Mit den richtigen Accessoires kannst du das Outfit auch eleganter gestalten.