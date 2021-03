Dein ultimativer Shopping-Guide: Diese Basics gehören in jeden Schrank

Das Konzept der Capsule Wardrobe (z. Dt.: „Kapsel-Garderobe“) ist nicht neu. Den Begriff gibt es schon seit den 1980ern, als die Londoner Boutique-Besitzerin Susie Faux ihren Kund:innen darunter Kleidung minimalistischer Brands wie Jil Sander verkaufte. 1985 brachte dann Donna Karan die Idee in die USA, in Form ihrer „Seven Easy Pieces“-Kampagne. Spätestens, seit Marie Kondo auf Netflix nicht bloß Kleiderschränke, sondern ganze Häuser ausmistet, dürften viele ihre Beziehung zu den eigenen Bergen an Klamotten hinterfragen. Die Vorstellung einer verfeinerten, aufs Nötige reduzierten Garderobe, deren Einzelstücke sich in verschiedenen Kombination trotzdem zu unheimlich vielen Outfits zusammenstellen lassen, wird immer attraktiver – insbesondere im Lockdown.