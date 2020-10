Wieso regt ihr euch über Marie Kondo, aber nicht über Netflix’ The Home Edit auf?

Putzen und Organisieren sind wie Balsam für die Seele. Vor allem jetzt, wo wir ohnehin alle ein wenig angespannter sind als sonst, lechzen wir nach dem Gefühl, zumindest einen Lebensbereich im Griff zu haben. Diese Sehnsucht nach Ordnung und Organisation ist dabei natürlich nicht neu; inzwischen gibt es unzählige Bücher, Artikel und Firmen, die sich genau diesen Zielen verschrieben haben. Nur wenige davon haben allerdings so großen Ruhm erreicht wie Marie Kondos KonMari-Methode oder The Home Edit, eine amerikanische Ordnungs-Agentur von Clea Shearer und Joanna Teplin. Sowohl Kondo als auch die Frauen hinter The Home Edit haben es weit gebracht: Ihre Aufräummethoden waren so beliebt, dass sie irgendwann in Büchern festgehalten und schließlich als Netflix-Serie vermarktet wurden. Aufräumen mit Marie Kondo flimmerte schon 2019 über unsere Bildschirme, The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt folgte ein Jahr später. Dass die Titel recht ähnlich klingen, ist kein Zufall. In einem Artikel der New York Times zum Release von The Home Edit betonte Netflix, die Serie würde „fortführen, was Marie Kondo begonnen“ hatte.