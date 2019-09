Seit Beginn des Jahres ist Kondos neue Show The Art of Tidying Up auf Netflix verfügbar. Du kannst es dir jetzt also ganz gemütlich auf deinem Sofa bequem machen (sofern es nicht komplett mit Klamotten, Zeitschriften, Taschentüchern und Co. bedeckt ist), anderen Leuten beim Aussortieren zuschauen und das Wissen, das du dir durch ihre Bücher angeeignet hast, noch mal auffrischen. Krass, wie viel Spaß Aufräumen machen kann – wenn man es aus sicherer Entfernung beobachtet.