Ordnung schaffen: 5 Organisationstipps für Beauty und andere Kleinigkeiten

Eine goldene Regel für meinen Beauty-Überblick ist, die Dinge nicht in Boxen zu verstecken. Das habe ich vorübergehend auch mal versucht, allerdings gilt gerade bei vielen Kleinigkeiten von einer Sorte: Aus den Augen, aus dem Sinn. Es war eine Illusion, dass ich all die Gesichtsmasken und Cremes auf dem Schirm haben werde, die in einer Box auf dem Regal vor sich hinvegetierten. Was man wegpackt, kann man auch gleich weggeben, und so verstaue ich meine Dinge jetzt nur noch da, wo ich sie sehen kann und sie dadurch auch benutze.