Nicht zur Pedi geschafft? Dann trag deine Sandalen jetzt wie bei Chloé

Für Resort 2019 bricht die Kombi luftige Looks mit Seidenröcken und Schlaghosen. Der Chloé-Schriftzug schadet natürlich nicht am Bündchen, um den Outfits eine Prise Luxus zu verleihen. Nach dem kompletten Genuss des Lookbooks werden wir Socken in Sandalen definitiv eine neue Chance geben. Immerhin kann man so nebenbei verstecken, dass man es mal wieder nicht zur Pediküre geschafft hat. Vielleicht ist das sowieso der Beweggrund für Stoff in offenen Schuhen. Dank Chloé wissen wir jetzt auch, wie man Socken in Sandalen wirklich gelungen kombiniert.