7 neue Gucci-Looks & wie du sie vintage nachstylen kannst

Dabei ist der Stilmix quer durch die Epochen und Referenzen so einzigartig, dass man in den großen Kollektionen für fast jeden Geschmack einen passenden Look findet. Und der muss nicht unbedingt von Gucci kommen. Denn im Second-Hand-Laden oder auf dem Flohmarkt deines Vertrauens findest du mit etwas Glück ganz ähnliche Stücke.