5 Accessoires unter 20 €, mit denen du den neusten Look von Dior jetzt nachstylen kannst

In der Resort-Saison macht Dior einen Ausflug nach Kalifornien. Gestern wurde dort die neue Kollektion von Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri präsentiert und wir sind direkt ganz entzückt vom neusten Look des französischen Traditionshauses. Zwischen Steppe und Heißluftballons im Las Virgenes Canyon Open Space Preserve zeigten sich die Models in selbstbewussten Looks inspiriert von Archivmotiven aus den 50er Jahren, Tarot-Symbolen, Cowboy-Anleihen und moderner Feminität.