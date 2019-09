Wenn du diese 10 Teile im Schrank hast, bist du immer gut angezogen

Höchste Zeit also, sich mal ernsthaft dem Thema „nützliche Basics“ zu widmen und sich einen zuverlässigen Grundstock an modischen Evergreens anzulegen. Denn eigentlich ist es gar nicht so schwer. Neidisch blicken wir doch alle auf diese Frauen, die einfach nur Jeans zu Wollpulli oder T-Shirt tragen, dazu ein geschmackvolles Paar Sneaker oder Stiefeletten und die (im wahrsten Sinne des Wortes) einfach toll aussehen. Zeit also, den Kleiderschank mit todsicheren Basics auszustatten, die aus dir eine Frau machen, die „Nonchalance“ in die Welt hinausschreit, ohne, dass sie den Mund öffnen muss. Los geht‘s!