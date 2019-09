Bobbi Brown: „Make-up soll nicht maskieren, sondern verschönern“

Es ging für uns alle jedoch um so viel mehr als nur um Make-up. Ich hatte über zwei Jahrzehnte lang die Möglichkeit, Frauen aus allen Teilen der Welt meine Schönheitsphilosophie näherzubringen. „Be who you are“ – Sei wer du bist! Das war mein Mantra, das ich bis heute vertrete und darauf bin ich ungemein stolz. Es ist eine Message, die bei Frauen jeden Alters und jeder Herkunft Resonanz findet. Für mich selbst hatte sich dieses Credo in meiner Arbeit mit all den Supermodels manifestiert, unter ihnen Naomi, Cindy, Christie, Linda und Helena. Ich habe die Arbeit mit ihnen seh geschätzt, doch natürlich sah ich keineswegs so aus wie sie. Doch ich bemerkte, dass ich meinen Job am besten tat und es mir dabei auch besser ging, wenn ich mich einfach nicht mit ihnen verglich. Wir alle waren unterschiedlich, aber warum sollte man sich deshalb schlechter fühlen? Ich fing also an, mir selbst und anderen die Wichtigkeit der Selbstliebe und Authentizität zu predigen. Keine Frau sollte anders sein, jedoch sollte jede Frau die beste Version ihrer selbst sein können. Anstatt offensichtlich Rouge aufzutragen, versuchte ich die Menschen davon zu überzeugen, dass der Look und die Haut- und Wangenfarbe, die sich nach einem erfrischenden 5k-Lauf einstellte, viel schöner sei. Ich versuchte mittels meines Make-ups nicht die Augen einer Frau zu überschminken, sondern ihre Form zu betonen. Ich habe immer versucht, kein Make-up zu vermarkten, sondern die Wahrnehmung von Schönheit zu verändern und eine Bewegung des Selbstbewusstseins zu starten. Und ich finde, das ist mir in der Zeit ganz gut gelungen. Vor allem in den letzten Jahren war es so wundervoll und erfüllend zu sehen, wie viele junge Unternehmerinnen in der Beautybranche Fuß fassen konnten. Gleichzeitig ist es jedoch auch etwas entmutigend, teilweise gar frustrierend, dabei zuzusehen, welch großen Einfluss Trends wie Contouring auf junge Frauen ausüben. Trends, die ihnen suggerieren, sie müssten sich eine Maske aufsetzen und anders sein, um besser zu sein. Ich hoffe darauf, dass genügend Frauen rechtzeitig bemerken, dass Make-up nicht dazu da ist, etwas abzudecken, sondern um das, was bereits da ist, zu betonen und zu verbessern. Wahre Schönheit liegt in der Vitalität und der Gesundheit eines jeden Menschen. Und ich bin bereit dazu, noch einmal Teil einer weiteren Beautyrevolution zu werden. Während ich diesen Brief schreibe, überkommen mich sämtliche Emotionen: Trauer darüber, dass ich das Unternehmen verlasse, und Vorfreude auf alles, was noch kommt und was mir dabei hilft, meine Message an die Welt zu tragen. Doch vor allem anderen bin ich glücklich und dankbar, und optimistisch, was die Zukunft der Schönheit der Frau angeht. Bis bald,

Bobbi