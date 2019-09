Das Ergebnis hat mich fast vom Hocker gehauen. Aus dem Spiegel blickte mich mein ziemlich bewimpertes Ich an. Googelt mal Schnuffi und Sesamstasse, dann wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe. Auf dem Heimweg vergaß ich die neue Wimpernpracht aber schon wieder, bis mein Freund die Tür öffnete und mich mit einem "Oh" begrüßte. Stimmt, da war ja was. So ging es mir dann eigentlich das ganze Wochenende. Statt einem Hallo schleuderten mir meine Freunde ein "Alter, Lisa, deine Wimpern!" oder "Ich glaube, ich habe einen Luftzug gespürt!" entgegen. Ich muss gestehen, ich fühle mich auch ein wenig verkleidet. Die Verlängerung ist astrein durchgeführt, die Wimpern sitzen Bombe und doch muss ich sagen, dass das irgendwie nicht Ich bin. Vielleicht liegt es daran, dass ich nun schon so lange mit nackigen Augen rumlaufe, vielleicht muss ich mich aber auch noch einige Tage an den Anblick gewöhnen.