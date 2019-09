An einem Dienstag vor zirka 15 Jahren ging ich mit meinen Eltern ins Kino. Ich hatte damals keine Ahnung, in was es für ein Film wir gingen, irgendwas mit Tenenbaums, das klang gut. Seit diesem Tag bin ich nicht nur Herzensmitglied im Wes Anderson-Fanclub, ich habe mich auch ab der ersten Szene in Margot Tenenbaum verliebt. Ihr Pelzmantel, ihr Zigarettenkonsum, ihr Leiden an der Welt und natürlich ihre Haare. Bluntcut heißt dieser Schnitt heute und es ist die Trendfrisur dieses Sommers. Das Tolle am Bluntcut: er ist für alle Haarlängen geeignet. Die Haare werden stumpf auf eine Linie geschnitten – das funktioniert bei einer langen Mähne ebenso wie bei einem Bob oder mittellangem Haar. Auch bei den Stars ist der Bluntcut in aller Munde. Kylie Jenner, Jennifer Lawrence oder Keira Knightley sind Fand des ausdrucksstarken Haarschnitts. Ein weiterer Pluspunkt? Bluntscuts sind relativ pflegeleicht, da die Haarspitzen durch den gerade Schnitt kräftiger sind. Nach dem Waschen ein wenig Öl in die Spitzen geben, dann entweder glätten oder mit Anti-Frizz Styler Naturwellen hineinkneten, fertig. Regelmäßiges Nachschneiden ist für die perfekte Kante Pflicht. Wir zeigen euch die schönsten Bluntcuts-Insiprationen auf Pinterest.