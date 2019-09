Mit diesen 5 Tüchern zauberst du in 5 Minuten die coolste Frisur des Sommers

Die einfachste Frisur der Welt, der verwuschelte Dutt oder auch messy Bun genannt, ist längst ein Klassiker des sommerlichen Hairstylings. Kein Wunder, immerhin ist er in Windeseile fertig, die Haare müssen dafür nicht frisch gewaschen sein und es kleben auch keine lästigen Strähnen im Nacken bei plus 30 Grad. In dieser Saison wollen wir dem Look obendrein ein ziemlich schickes Update verleihen: wir flechten uns jetzt nämlich Tücher in den Dutt.