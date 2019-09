Pumpkin Spice Latte: Wie man den Starbucks-Klassiker zu Hause nachmacht

Anne Mühlmeier ist ein internationales Model und Schauspielerin und lebt heute in Berlin. Im Laufe ihrer Modelkarriere hat sie wahrscheinlich jede Diät der Welt mal ausprobiert, nur um zu lernen, dass dogmatische Ernährungsformen nicht gesund sind und nicht glücklich machen. Umso mehr liebt sie es heute, gesundes und abwechslungsreiches Essen zu zaubern. Für Refinery29 Germany stellt sie jede Woche nicht nur die leckersten Rezepte vor, sondern liefert auch genügend Hintergrundwissen zu den Produkten, damit das Nachkochen noch mehr Spaß macht. Mehr gibt's bei Instagram @ foodbyannie Noch nie habe ich so viel Neues mit Kürbis in meiner Küche gekocht wie in diesem November. Ich bin total überwältigt von den vielen leckeren Süßspeisen mit Kürbis, wie dem Pumpkin Pie und dem Pumpkin Spice Latte. Ich wusste natürlich, dass der Kürbis in Amerika und Mexiko eine willkommene Zutat für süße Speisen ist, aber dieses Jahr dachte sich der Kürbisgott: „So, nun ist es an der Zeit zu zeigen, wie lecker ich auch in süß sein kann.“ Vielen Dank für die Erleuchtung der kürbis’schen Vielseitigkeit!Der Geschmack, der sich in deinem Gaumen breit macht, wenn du süße Kürbisspeisen mit dem berühmt-berüchtigten „Pumpkin Spice“ isst, ist eine regelrechte Explosion. Zugleich schmecken sie so warm und wohlig, dass du dich direkt hineinlegen möchtest.Ok, ok, genug mit der Schwärmerei.Ihr denkt euch vermutlich, das ist doch nichts Neues, denn der Pumpkin Spice Latte beim Starbucks um die Ecke schmeckt alle Jahre wieder gut. Das mag durchaus stimmen, aber trotzdem will ich euch das Rezept zum wohl besten Pumpkin Spice Cappuccino zeigen, den ihr easy zu Hause nachmachen könnt.Und dass das wirklich jeder kann, beweise ich euch mit diesem Rezept für Veganer, Normalos, Low-Carber und wen es da sonst noch gibt.2 EL Kürbispüree1 TL Pumpkin Spice (2 TL Muskatnuss gemahlen, 1 TL Nelken gemahlen, 1 TL Ingwer gemahlen, 1 TL Piment gemahlen)1 TL Zimt gemahlen1 Prise Meersalz und eine Prise frisch gemahlener Pfeffer1 TL Vanille1 TL Haselnuss-MusZucker3 EL Honig/Xylit/Kokoszucker1 EspressoEs geht auch jede andere Art von Kaffee. Oder du lässt ihn einfach weg.1 Tasse Milch (Mandel-, Soja, Kokosmilch – sie schmecken alle hervorragend!)3 EL geschlagene Sahne