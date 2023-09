Der Streetstyle der London Fashion Week ist voller Herbst-Inspo

Während London zwischen einem zweiten Sommer und den ersten Herbstsymptomen (kühlere Morgenstunden, kniehohe Stiefel, der Beginn der Cuffing Season …) hin- und herschwankt, blickt die Fashion -Welt schon ein bisschen weiter in die Zukunft – nämlich in den Frühling und Sommer 2024. Die Spring/Summer-2024-Ausgabe der Londoner Fashion Week liegen gerade hinter uns, und mit ihnen zahlreiche Shows jüngerer Labels wie Ahluwalia und Chet Lo sowie klassischer Headliner wie Burberry und JW Anderson Wie jede London Fashion Week lieferte uns auch diese hier wieder jede Menge Style-Inspiration – nicht nur vom Runway aus, sondern auch vor den Shows, dank der stylischen Besucher:innen. Ob maßgeschneiderte Looks fürs Büro und den Feierabend, Experimente mit transparenten Stoffen oder der Trend zum Metallic: Auch in der kommenden Herbstsaison erwartet uns viel Neues.Um dir das Durchkämmen deiner Social-Media-Feeds nach den besten Streetstyle-Looks zu ersparen, haben wir dir im Folgenden unsere liebsten Outfits von Fashion-Redakteur:innen, Content Creators und Promis bei der Londoner Fashion Week zusammengestellt. Und eins steht jetzt schon fest: Deiner Kreativität sind in den kommenden Monaten keine Grenzen gesetzt!