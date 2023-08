Fashion-Newsletter sind pure 2000er-Blog-Nostalgie

Viele dieser Creators nutzten dazu ihre bereits bestehende Social-Media-Followerschaft aus, um Abonnent:innen für ihre Newsletter rund um Style, Shopping und Fashion-News zu gewinnen, die direkt per Mail im Postfach landen. So wuchs der Newsletter der Stylistin und Trendprognostikerin Becky Malinsky, „ 5 Things To Shop This Week “, zum Beispiel auf mittlerweile über 22.000 Subscriber heran, und Leandra Medine, die Gründerin von Man Repeller, erreicht mit ihrem Newsletter „ The Cereal Aisle “ inzwischen über 70.000 Abonnent:innen. Zu anderen Newsletter-Autor:innen zählen auch die ehemalige Vogue-Redakteurin und Gründerin von Neverworns, Liana Satenstein , die Ex-Chefredakteurin der InStyle, Laura Brown , und die Illustratorin Jenny Walton . Die Fashion-Redakteurin Rachel Tashjian von der Washington Post startete mit Opulent Tips einen Newsletter, für den du eine Einladung brauchst. In Deutschland bieten die Fashion Changers mit Modepost einen Newsletter zur Welt der Fair Fashion und Nachhaltigkeit , und auch das Online-Fashion-Magazin Beige liefert dir im eigenen Newsletter jede Menge Inspiration direkt ins Postfach. Laura Reilly ist also in bester Gesellschaft – und obwohl sie die Anzahl ihrer Abonnements nicht verrät, hat sie bisher schon über 130 Ausgaben von Magasin gepostet und sogar ein paar Events in New York City veranstaltet.