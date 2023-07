16 Outfits, die die „Falscher-Schuh-Theorie“ bestätigen

Wenn deine For You Page auf TikTok auch nur ansatzweise so aussieht wie unsere, hast du garantiert auch schon unzählige Videos gesehen, in denen Leute ihre Outfits mit Schuhen kombinierten, die aus ästhetischer Sicht das genaue Gegenteil sein müssten – zumindest auf den ersten Blick. Die Stylistin Allison Bornstein taufte den Trend „ wrong shoe theory “, sprich: „Falscher-Schuh-Theorie“. Dahinter steckt die Idee, einen Schuh zu tragen, der deinem Outfit theoretisch total widersprechen sollte, um einen interessanteren Look zu kreieren. Soll heißen: Flip-Flops zu maßgeschneiderten Hosen, High Heels zur Jogginghose, Dad-Sneaker zum Maxikleid – oder jede andere Kombi, die sich erstmal „falsch“ anhört, in der Realität aber einfach irgendwie passt.Der Wahnsinn hat System, und wird inzwischen von jeder Menge Fashion -Insider:innen ausgelebt. Wir haben im Folgenden die besten Versionen der Theorie gesammelt, um deinen eigenen „wrong shoe“-Look zu inspirieren.