Wie Carrie Bradshaw moderne It-Girl-Fashion prägte

All diese Outfits könnten genau so auch in Carrie Bradshaws Schrank hängen, und wie auch Carrie sind Leute wie Bella Hadid und Jenna Lyons ein Produkt ihrer Stadt New York, meint der Kostümdesigner Danny Santiago. „Ich glaube, die Frauen in New York haben in Sachen Mode so viele Möglichkeiten, die jederzeit für sie verfügbar sind“, sagt er. „Du brauchst hier bloß eine Straße entlangzulaufen, und schon entdeckst du irgendwas, was du vorher nie gesehen hast.“ Selbst 25 Jahre nach Sex and the City entwickelt sich New York natürlich immer weiter – und erschafft dabei dank seiner Boutiquen, Secondhand -Läden und sogar Straßenverkäufer:innen eine Art „Cool Girl Fashion“-DNA. Dabei denke ich zum Beispiel an Emma Rodelius, Gründerin des New Yorker It-Geschäfts Rogue , deren community-basierte Strategie in Sachen Mode und Verkauf, Zusammenarbeit mit wenig bekannten Designer:innen und kreative Sale-Mottopartys dafür gesorgt haben, dass Emma inzwischen selbst zum It-Girl geworden ist. Ihr Style (eine Mischung aus Vintage-Fendi-Baguette-Taschen und Jeans im Used-Look) spiegelt die lebhafte, unperfekte Energie der Stadt wider.