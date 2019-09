Also ließ ich mein altes Leben hinter mir und zog zurück in meine Heimatstadt: Liverpool. Und ich könnte gar nicht glücklicher sein! Ich arbeite als Freelance-Journalistin und schreibe Geschichten und Artikel, die mir am Herzen liegen. Meine Arbeit erfüllt mich und ich kann endlich wieder mehr Quality-Time mit meiner Familie und meinen Freund*innen verbringen. Ich muss nicht mehr jede Sekunde meiner Wochenenden durchplanen, um mich mit so vielen Menschen treffen zu können wie irgend möglich. In London war immer alles durchgetaktet: Erst traf ich mich auf einen Kaffee mit einem Freund, dann ging’s zum Lunch mit einer Bekannten, nachmittags traf ich wieder andere Leute und abends musste ich zu einer Geburtstagsparty. Das gesellschaftliche Leben Londons wird durch die hektische, FOMO-Kultur angetrieben. In Liverpool ist das ganz anders. Hier kann ich mir Zeit für meine Freunde und Freundinnen nehmen. Wir müssen nicht mehr krampfhaft versuchen, alles, was im letzten Monat in unseren Leben passiert ist, in zehn Minuten zusammenzufassen. Wir stressen uns nicht mehr, sondern genießen einfach den Moment. Meine Freund*innen sind nicht mehr nur ein Punkt auf meiner To-do-Liste. Sie sind wieder ein Teil meines Lebens – und ich ein Teil von ihrem.