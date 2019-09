Copy-Paste unter Modebloggern: Warum sehen wir alle gleich aus?

In vielerlei Hinsicht schon: Frau hat Angst nicht im Trend zu sein oder irgendwas zu verpassen und genau das sollte man als Modeblogger niemals machen. Du musst immer auf dem neuesten Stand sein, im besten Fall immer aktuell gekleidet sein, immer wissen, was gerade und was künftig trenden wird – und das am besten vor allen anderen. Es herrscht nämlich ein stiller Konkurrenzkampf, den niemand zugeben will. Wir alle sehen uns schließlich als Experten und von einem Fashionblogger ist zu erwarten, dass er*sie sich mit Mode auskennt und weiß, was angesagt ist. Spätestens seit Blogger sich damit auch beruflich etabliert haben und ihr Hobby zur Haupteinnahmequelle wurde.