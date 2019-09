Das denken Models wirklich über die Influencer, die ihnen die Jobs wegnehmen

Franziska Knuppe, selbst erfolgreiches Model, hat dazu eine klare Meinung: „Ich glaube, dass das Thema relativ schnell durch sein wird, weil die Überraschung dann gar nicht mehr da ist. In Zukunft werden natürlich nachwievor Influencer bei den Shows dabei sein und in der ersten Reihe sitzen, weil sie so viele Follower haben. Das ist natürlich wichtig für die Designer. Aber ich glaube nicht, dass jetzt in jeder Show nur Influencer mitlaufen werden. Ich bin zwanzig Jahre lang in dem Geschäft. Da ist schon einiges passiert, aber ich habe mich noch nie bedroht gefühlt!”