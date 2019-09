Warum ich 2017 keinen Modeblog mehr starten würde

Ich habe vor fünf Wochen meinen 31. Geburtstag gefeiert und es nerven mich wenige Dinge so sehr, wie wenn meine gleichaltrigen Freunde rumjammern, dass sie ja schon so wahnsinnig alt sind. Als ob demnächst schon alles vorbei wäre. Ich lebe nach dem ziemlich abdroschenen aber total berechtigten Sprichwort: Man ist so alt, wie man sich fühlt - Und da habe ich das Gefühl, es geht noch einiges bis zur Pensionierung. Einen einzigen Moment, in dem ich mich trotzdem alt fühle, gibt es aber dennoch: Wenn es darum geht, wann ich mit dem Bloggen angefangen habe! Das ist tatsächlich schon neun Jahre her. In Internetzeitrechnung bin ich quasi eine Onlineoma.