Der Banana Bun löst bei Pinterest im Frühling den Half Bun ab

Es gibt Frisuren, die klingen in der Theorie schon so wahnsinnig wenig reizvoll, dass sie es wahrscheinlich nie zum Hashtag-Trend schaffen werden. Bestes Beispiel: die klassische Banane, die man vor allem bei formellen Anlässen wie Abschlussball, Hochzeit oder Firmenfeier regelmäßig sichten kann. Mit einer Spange wird das Haar am Hinterkopf oder im Nacken meist streng zurück genommen und in eine längliche Form gebracht. So weit, so spießig.