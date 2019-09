Was sind deine Tipps für einen erfolgreichen Instagram-Schnappschuss?

Das Wichtigste ist das Licht. Am besten ist es, wenn das Gesicht zu einer Lichtquelle gedreht ist, also z.B. wenn man zum Fenster rausschaut. Licht macht wirklich 90 Prozent des Fotos aus. Mit dem richtigen Licht sieht man einfach viel besser aus. Außerdem ist es wichtig, was man sich bei einem Bild denkt und welche Message man senden will. Schon während man das Bild aufnimmt, sollte man sich überlegen, was in der Caption steht und wie die Komposition aussieht.



Wem folgst du am liebsten bei Snapchat?

Eigentlich nur meinen Freunden. Ich folge gar keinen Prominenten, sondern möchte einfch nur wissen, was meine Freunde so treiben.



Du bist quasi 24/7 online. Hast du manchmal das Bedürfnis nach einem Digital Detox?

Ja, ab und an schon. Wenn ich manchmal total müde bin, dann poste ich einfach nichts, ohne zu viel drüber nachzudenken. Dann nehme ich mir einen halben Tag “frei". Das ist auch kein Problem für meine Follower. Länger bin ich aber eigentlich nie offline. Meistens reicht mir das. Wenn ich mehr Offline-Zeit bräuchte, dann würde ich sie mir nehmen. Was am besten auf Social Media funktioniert, ist einfach man selbst zu sein.



Wenn man das Gefühl hat, dass man zu viel postet oder dass man zuviel darüber nachdenkt, dann sollte man es einfach lassen. Vielleicht braucht man dann einfach mal eine Pause. Das kann auch das Interesse der Follower steigern.



Du reist unglaublich viel und bist ständig unterwegs. Gibt es trotzdem Routinen in deinem Leben?

Wenn ich in L.A. bin, dann starte ich regelmäßig mit meinem Personal Trainer in den Tag. Danach dusche ich, treffe Freunde, fotografiere für einen Post, mache Emails, habe einen Call mit Mailand und plane auch immer etwas Freizeit in meinen Tag ein.