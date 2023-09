Diese Herbst-Fashion-Trends begleiten uns noch bis ins Frühjahr 2024

Der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm jede Menge Fashion-Trends. Aber während wir vielleicht noch damit beschäftigt sind, uns Outfits für die kälteren Monate zu überlegen, dreht sich auf den Runways dieser Welt schon jetzt alles um den Frühling und Sommer 2024. Wie immer fiel der Startschuss dafür auch dieses Jahr auf der Kopenhagener Fashion Week , wo uns edle Designs auf dem Runway und lässige Streetstyles rund um die Shows gleichermaßen Lust aufs nächste Jahr machen.Auch dieses Jahr enttäuscht Kopenhagen nicht: Der Streetstyle während der Fashion Week setzt einerseits auf diverse der beliebtesten Trends von 2023 – wie Cowboystiefel, Maxiröcke, Metallic und Barbiecore-Pink –, gibt uns aber auch schon eine kleine Sneak Preview für die Trends der kommenden Monate. Konkret heißt das: knalliges Rot, die maßgeschneiderte Rückkehr von Businesscore, und so viel mehr. Scroll dich weiter für unsere liebsten Streetstyle-Looks von der Spring/Summer 2024 Copenhagen Fashion Week für jede Menge Outfit-Inspiration.Der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm jede Menge Fashion-Trends. Aber während wir vielleicht noch damit beschäftigt sind, uns Outfits für die kälteren Monate zu überlegen, dreht sich auf den Runways dieser Welt schon jetzt alles um den Frühling und Sommer 2024. Wie immer fiel der Startschuss dafür auch dieses Jahr auf der Kopenhagener Fashion Week , wo uns edle Designs auf dem Runway und lässige Streetstyles rund um die Shows gleichermaßen Lust aufs nächste Jahr machen.Lust auf mehr? Lass dir die besten Storys von Refinery29 Deutschland jede Woche in deinen Posteingang liefern. Melde dich hier für unseren Newsletter an