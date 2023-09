Die besten Streetstyle-Looks von der New York Fashion Week 2024

Im Coffeeshop deines Vertrauens bekommst du wieder Pumpkin Spice Latte und die Läden sind voller Herbst-Kollektionen. Das kann nur eines heißen: Die New York Fashion Week hat begonnen, und die Straßen der Metropole sind voller Models, Fashion-Redakteur:innen, Influencer:innen und A-Promis, die von einer Runway-Show zur nächsten rennen – und das in ihren beeindruckendsten und beneidenswertesten Streetstyle-Looks Die diesjährige Fashion Week lief vom 8. bis zum 13. September und präsentierte uns die Trends, die uns im Frühjahr und Sommer 2024 erwarten, sobald die Tage wieder länger und wärmer werden. Bis es aber soweit ist, können wir uns natürlich auf die immer gut gekleideten Gäste verlassen, die uns Style-Inspo für den Rest des Jahres liefern – ob nun in Form der aktuell beliebtesten Herbsttrends , oder als neue Kombinationen klassischer Must-haves Und wenn wir eines definitiv wissen, dann, dass New Yorker:innen – und NYFW-Stammgäste – in Sachen Mode immer ihr Bestes geben. Scroll dich weiter für einige unserer liebsten Streetstyle-Looks der New York Fashion Week Spring/Summer 2024