Warum ich ab jetzt nur noch „langweilige“ Outfits trage

Für eine Fashion-Redakteurin, deren Job sich um Trends und Styling dreht, ist es vielleicht überraschend, wie unwichtig es mir geworden ist, immer nur das zu tragen, was gerade beliebt ist. Stattdessen verliebe ich mich immer mehr in die banale, vielleicht „langweilige“ Seite der Mode. Ich setze heute auf Outfit-Formeln, mit denen ich mich in meiner Haut wohl fühle. Und ich habe mich damit abgefunden, dass ich es liebe, dieselben Stücke immer und immer wieder zu tragen. Mein Portemonnaie und der Planet werden mir langfristig dafür danken, dass ich es heute lieber schlicht mag. Klar gibt es immer noch Tage, an denen es mir total Spaß macht, mich schick zu machen – zum Beispiel an meinem Geburtstag und zur Weihnachtszeit –, aber mir gefällt eben auch die Vorstellung, mir meine kreative Energie für diese besonderen Anlässe aufzuheben. An anderen Tagen kann’s ruhig etwas langweiliger zugehen. Das ist okay. So ist das Leben. Zumindest mein Leben.