Dr. Mahto ergänzt, dass ein nicht komedogenes Produkt zwar durchaus besser für zu Pickel neigender Haut geeignet sein kann als eines, für das das nicht gilt. Allein der Stempel „nicht komedogen“ verrät dir aber nicht alles, was du wissen musst. „Die Komedogenitätsskala ist nicht sonderlich hilfreich, weil die Komedogenität letztlich doch von der Gesamtzusammensetzung des Produkts abhängt – nicht nur von seinen einzelnen Inhaltsstoffen“, erklärt Dr. Mahto. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Wirkstoff allein deine Poren verstopfen könnte, aber in Kombination mit anderen Stoffen (innerhalb eines Make-up- oder Skincare-Produkts, zum Beispiel) keine komedogene Wirkung zeigt. Es spielt außerdem eine große Rolle, mit welchen anderen Produkten du es auf deiner Haut kombinierst. Ebenso wichtig ist die Konzentration der einzelnen Wirkstoffe. Manche Chemikalien sind in hoher Konzentration vielleicht porenverstopfend – in geringeren Mengen aber weniger.