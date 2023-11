Wieso Niacinamid in jede Skincare-Routine gehört

Laut der Dermatologin Dr. Anjali Mahto können die talgreduzierenden Eigenschaften von Niacinamid damit auch indirekt gegen milde Akne vorgehen. Und das ist nicht alles: „Niacinamid zum Auftragen kann nachweislich Rötungen reduzieren, die durch das Sonnenlicht entstanden sind, und hat angeblich sogar eine entzündungshemmende Wirkung“, schreibt sie in einem Instagram-Post , in dem sie erklärt, Niacinamid könnte die Haut außerdem ebenfalls vor Umwelteinflüssen schützen. Dennoch ist Niacinamid natürlich kein Ersatz für deine Sonnencreme – die musst du tagsüber also trotzdem auftragen.