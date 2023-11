Trocknen die Duftstoffe in Shampoo & Bodylotion meine Haut aus?

Letztlich scheinen sich meine schuppigen Beine und meine juckende Kopfhaut gar nicht so sehr an den Duftstoffen in meinem Shampoo und meiner Bodylotion zu stören. Ich verstehe aber, wieso immer mehr Leute auf „fragrance-free“ Produkte setzen – schließlich scheinen sie deutlich sicherer zu sein, wenn auch nicht ganz so stimulierend für die Sinne. Vielleicht hänge ich mir dazu einfach ein paar Eukalyptusblätter in die Dusche.