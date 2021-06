In anderen Worten: Deine Unzufriedenheit mit deiner Haut kann durchaus von deiner Hautpflege kommen – am wahrscheinlichsten ist es aber, dass hierbei dein Lifestyle eine große Rolle spielt, erklärt Dr. Vali. „Deine Haut ist ein Organ und richtet sich wie alle anderen Organe auch nach deinem Leben. Was also vor sechs Monaten für deine Haut funktioniert haben mag, wirkt jetzt vielleicht nicht mehr so gut, weil sich die Hautbedürfnisse verändert haben“, meint Dr. Vali. „Wenn du also darüber klagst, dass deine Hautpflege ‚nicht mehr wirkt‘, liegt das womöglich an zugrundeliegenden Problemen, um die du dich kümmern solltest.“ In ihrer eigenen Praxis nutzt Dr. Vali dafür einen ganzheitlichen Behandlungsansatz und erstellt Skincare-Routinen für ihre Patient:innen, die sich nicht nur nach deren Hauttyp, sondern auch dem individuellen Lifestyle richten. „Wenn sich die Bedürfnisse unserer Haut verändern – ob nun bedingt durch in- oder externe Faktoren –, muss sich unsere Hautpflege dementsprechend daran anpassen.“