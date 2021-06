En effet, le rétinol et les rétinoïdes agissent en encourageant le renouvellement rapide des cellules de la peau. Le but est de révéler une nouvelle peau, en exfoliant la couche supérieure et en pénétrant plus profondément pour stimuler la production de collagène, augmenter l'élasticité et purger l'accumulation de sébum à l'intérieur des pores. Si les avantages sont prouvés par la recherche, on ne peut pas dire que le processus n'est pas agressif. La période initiale d'utilisation est notoirement marquée par une peau sèche, rouge et qui pèle. Le rétinol est sûr lorsqu'il est utilisé correctement ; cela est bien documenté , et le Dr Sturm concède que votre dermatologue est le mieux placé pour le prescrire. Mais si l'on en abuse avec une concentration trop élevée ou un usage trop fréquent, la peau peut subir des dommages pouvant durer jusqu'à plusieurs semaines. Le risque d'irritation, associé à un risque encore plus élevé d'une mauvaise utilisation, conduit de plus en plus de marques à rejoindre le Dr Sturm et à renoncer à ce produit de longue date.