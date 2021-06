Que signifie vraiment “décoloniser” le bien-être ?

Le Dr Appiah faisait ici référence spécifiquement aux vêtements - la question portait sur une personne blanche se parant "d'un "costume" représentant une personne de couleur." Mais on pourrait envisager d'appliquer le même type de critères déterminants au bien-être. "Certaines des pratiques que nous exerçons dans les espaces de bien-être sont celles-là mêmes qui ont été arrachées à ces communautés, en particulier aux communautés autochtones, et pour lesquelles elles ont été vilipendées", explique Rebeckah Price, défenseuse du bien-être, militante antiraciste, professeure de yoga et cofondatrice de The Well Collective . Elle cite notamment le fait de brûler de la sauge ou le smudging. Au Canada, les jeunes autochtones ont été placés dans des pensionnats qui interdisaient des pratiques d'une grande importance culturelle, comme ces rituels de purification. Aujourd'hui, il est difficile d'entrer dans un studio de yoga sans y trouver un paquet de sauge rangé dans un tiroir, et beaucoup de ces studios appartiennent à des personnes blanches non-autochtones.